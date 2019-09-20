Скандальный конец недели: Собчак, Трюдо и Гончарук обошлись без ретроградного Меркурия

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что на вечеринке 2001 года в школе он надел костюм Аладдина и затемнил гримом лицо, шею и руки, сообщает АР. Теперь такой грим считается расистским. Скандал разразился через неделю после того, как Трюдо начал кампанию по переизбранию.

Фотография с 29-летним Трюдо была опубликована а 18 сентября в журнале Time. Снимок был сделан для ежегодного альбома частной школы в Ванкувере, где Трюдо преподавал в 2001 году. Time отметил, что на всех снимках только Трюдо искусственно затемнял цвет кожи. Также издание отметило, что он делал это и для других выступлений. Ранее такие фотографии в СМИ не попадали.

UA: Общественное 19 сентября проводило трансляцию матча Польша – Украины чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд 2019 года. Наша сборная проиграла действующим чемпионам мира со счетом 0: 3 Однако, у официального вещателя не нашлось ресурсов, ни для того, чтобы адекватно на сайте осветить эту спортивное событие, подать обзоры матчей, или же первыми выдать новость; общественный спортивный вещатель может выдать оперативные новости только в соцсеть, а на самом сайте новости спорта заканчиваются 15 сентября.

Поэтому, как издевательство можно расценить информацию о UA: Спорт, которая размещена на странице в Фейсбуке телеканала. "Освещение всех главных спортивных событий в Украине и мире. Новости, комментарии, трансляции, результаты".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг, 19 сентября, на конференции "Земля как фактор развития украинского села", заявил, что рынок земли в стране откроется в октябре 2020 года. Присутствующие отреагировали на слова премьера криками "Позор!".

Российская гламурная дама Ксения Собчак, интервью с которой анонсировала радиостанция "НВ", которое брал у нее бывший телеведущий, а ныне, как оказалось - радиоведущий Евгений Киселев, решила не терять время в Киеве и сделала "алеверды". Бывшая кандидат на пост президента России записала с Киселевым видеоинтервью для своего YouTube канала. По количеству просмотров - победила молодость: работа Собчак-журналистки заинтересовала больше, чем Собчак-персона.

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