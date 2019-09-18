Нападения на политиков: на рынке страхования растет спрос

После информации о вчерашнем сожжении загородного дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, мы решили поинтересоваться, что сегодня "в цене" у украинцев – имущество или жизнь, и пользуются ли этими услугами украинские политики.

Оказывается, рынок страхования жизни в Украине в январе-марте 2019 вырос до 1,021 млрд грн валовых страховых платежей, что на 23,6% больше, чем за этот же период годом ранее: 95,4% из общего объема страховых платежей 974,6 млн. грн. поступило от физлиц и 4,6% или 46, 8 млн. грн. от юрлиц.

На 31 марта 2019 г. количество застрахованных физических лиц выросла до 4,588 млн. За квартал застраховано 1 056 171 человек. В январе-марте 2019 лайфовые компании выплатили клиентам 146 200 000 грн (-41,8%).

Количество "лайфовых" страховых компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2019 сократилось до 27 с 32. На 20 страховщиков жизни по итогам 2018 приходится 100% страховых премий (в 2017 году - 99,9%).

Есть ли в этом списке украинские политики и чиновники?

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