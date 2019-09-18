Медиа-новости: чем поздравили маму Зеленского, как Фреймут чуть не лишила модель работы и диагнозы Заворотнюк в YouTube

16 сентября, мать президента Украины Владимира Зеленского Римма Владимировна отмечала день рождения. На это событие мало бы кто обратил внимание, если бы не Адриана Василков, студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, которая решила от имени "всех украинцев" записать поздравительный ролик.

Первый выпуск ток-шоу "Роман с Ольгой" (телеканал Интер), темой которого стала "маниакальная борьба с лишним весом", должен был вызывать массу вопросов у тех немногочисленных зрителей, которые просматривали эту программу. Главным из которых, безусловно, стал бы "почему ведущая программы Ольга Фреймут убеждает "героиню" программы похудеть, когда ее избыточный вес является источником дохода женщины".

Как изобретательные и предприимчивые видео-блогеры сервиса YouTube попадают в перечень популярных, используя для этого болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.

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