''Слуга народа'' наоборот: в Польще вышел в прокат новый сатирический фильм

"Политика" польского режиссера Патрика Веги за первый уикенд привлекла в кинотеатры почти миллион зрителей. Это один из лучших результатов в истории польского кино. К этому рекорду первую строчку удерживал фильм "Клир" (KLER - польск.) Войцех Смажовский, который вышел в прокат в прошлом году.

Этот год в Польше называют лучшим по кассовым сборам, который приносят польские фильмы. В сети фильм Патрика Веги "Политика", который собрал 933 459 зрителей за первые 4 дня показа, уже сравнивают с премьерой "Клира" Войцеха Смарзовського, в течение первых трех дней проката посмотрели еще больше - 935 357 поляков.

В фильме первые фигуры польской политики изменили имена, однако, остаются легко узнаваемыми. Вега же отмечает, что реальные политики "вдохновили" на создание таких персонажей.

Так, "вдохновили" польских кинематографистов председатель правящей партии PiS Ярослав Качиньский, бывший премьер Беата Шидло и нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий, "духовный наставник" отец Ридзик и другие представители как правящей партии так и оппозиции.

Польский журналист Марек Серант рассказал о том, как польское общество реагирует на политическую сатиру, в частности на политические партии, чьими сторонниками они есть, угроза безопасности для Патрика Веги и его близких, о чем режиссер заявлял публично и сможет ли повлиять популярность фильма на результаты выборов в Польше, которые должны состояться через месяц.

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