Зеленский взялся за старое: чем занимался президент Украины на международном форуме

Участие президента Украины Владимира Зеленского в конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) была отмечена не только политическими декларациями, но и целым рядом поступков, которые, скорее, присущие шоумену.

В произнесении многочисленных деклараций Зеленский пытался максимально обойти все гости углы, которые возникали как во время его выступления, так и в ответах на вопросы модератора Ричарда Хааса. Так, выражая свою позицию по деоккупации Донбасса, президент Украины не раз употреблял слово "осторожно", отказался представить инициативы о возвращении Крыма под контроль украинской власти и уходил от ответа о шагах в реформах. Также, он не ответил на вопрос о том, что ждет украинских олигархов.

Зато, с нескрываемым удовольствием принял участие в юмористическом номере, который представила "Студия "Квартал 95" и был щедрым на обещания в разговорах с американскими кинематографистами.

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