Ни стыда, ни совести: ведущие украинских ТВ-каналов опять ''отличились''

"Шутник" с ТВ-канала ICTV, ведущий утреннего шоу "Утро в большом городе" Антон Равицкий выдал свои остроты об украинских добровольцах в прямом эфире. На вопрос ведущей, почему так произошло что добровольцы на Востоке сдают оружие, Равицкий заявил "наигрались наверное, не интересно".

В его презентации на сайте телеканала приводятся его слова о том, что работа на телевидении – это возможность создавать настроение. "Ты каждую секунду влияешь на огромное количество людей. И если они смотрят эфир с улыбкой – где-то в магической канцелярии к карме ведущего "добавляется плюсик".

Офис главного украинского фешн-события Ukrainian Fashion Week отреагировал на участие украинского дизайнера Жана Грицфельдта в Fashion Parade Moscow, которое прошло 8 сентябре в московском ВДНХ.

В заявлении, которое было распространено в соцсети Facebook, представители модной индустрии отметили, что они не понимают, чем руководствовался дизайнер Жан Грицфельдт, участвуя в фэшн-события в России, которое было, по их мнению, явной пропагандистской акцией, в лучших традициях русской пропаганды. Это участие, говорится в заявлении, может трактоваться как проявление снисхождения к стране-агрессору

В очередном эпизоде проекта "Танцы звездами" (1+1) попрощались с очередным участником; магическим образом выперли Полиграфа Полиграфовича, известного как, Серега.

А все потому что звездный состав жюри должен усилить Дима Монатик, которого в свое время, как участника шоу "Х-фактор", рэпер из Беларуси, хотя и пропустил в следующий тур, откровенно заявил: "Я уверен, сиять вы не будете".

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