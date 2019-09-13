День обид: почему ТВ-канал ZiK обиделся на Крапивину, а ТРК Украина на противников Роттердам+

Пятница - не лучшее время обижаться. Поэтому Юлия Крапивина с традиционным позитивом и юмором рассказывает про обиды других. В том числе тех, кто обиделся на нее.

Так ТВ-канал ZiK обиделся на несколько публикаций Крапивиной в соцсети Facebook, после чего эти посты были удалены администраторами сервиса. Но отважный телеканал не перестает удивлять своей настойчивости в производсте передач, которые невозможно смотреть без удивления и вопроса: Боже! Зачем они все это делают?!

Интересы другого обиженного представлял другой телеканал: ТРК Украина подготовил программу, в которой обвинял колег с других телеканалов в том, что они обманывали зрителей, рассказывая о том, что формула поставки угля на украинские ТЕЦ под названием "Роттердам +" не выгодна.

Ну, а главными обиженными оказались народные депутаты из фракции "Слуга народа", которых их коллега из оппозиционной фракции "Европейская солидарности", экс-вице-спикер Ирина Геращенко назвала "зелеными человечками".

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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