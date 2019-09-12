В освещении конфликтов есть системное противоречие между блогерами и традиционными СМИ: психолог

Кандидат психологических наук, конфликтолог Ирина Брунова-Калисецкая рассказала о природе конфликтов, возникающих в обществе и объяснила, могут ли они пойти на пользу и развитие украинского социума.

По ее словам, война в обществе образует ситуацию, когда в жизни не хватает времени или сил на то, чтобы тщательно и глубоко изучить текущую ситуацию, обуздав свои эмоции, люди ищут быстрые простые решения. Она подчеркнула, что это нормально, потому что во время войны это создает ощущение безопасности.

Она подчеркнула, что поэтому возникает парадоксальная ситуация, когда общество требует серьезной и глубокой аналитики, но поиск информации происходит именно по громким, сенсационным и шокирующим заголовкам, которые подают СМИ.

Поэтому, по мнению конфликтолога, когда СМИ следуют за этими человеческими эмоциями, они, в конце концов, могут навредить.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!