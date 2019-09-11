Будут ли работать с освобожденными пленниками Кремля психологи – остается под вопросом: военный психолог

Военный психолог, ветеран АТО Андрей Козинчук отметил, что среднестатистический период адаптации человека, который вернулся с фронта или плена, составляет три месяца.

Он отметил, что этот период не должен быть заполнен пассивным отдыхом, но этот процесс восстановления должен сосредоточить в себе различные формы реинтеграции воина к обществу. Вместе с тем он отметил, что у украинских моряков, которые вернулись из русского плена, а не будет трех месяцев сессий с психологами; уже после месяца отпуска они должны вернуться на службу.

Он напомнил, что прохождение интервью с психиатром в войсках стран НАТО это не выбор военнослужащих, а их обязанность.

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