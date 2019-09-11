В каком статусе Коломойский посетил Зеленского, почему журналисты не интересуются Сенцовым и первые кнопкодавы в Раде

Игорь Коломойский посетил Банковую, где встретился с Владимиром Зеленским. ТСН (телеканал 1+ ) не определились, как же его называть - бизнесмен или бывший председатель Днепропетровской ОГА. Коллеги могут не сдерживать своих желаний угодить обоим своим патронам. Поэтому, мы советуем не останавливаться, а еще использовать такие звания и титулы Игоря Валерьовича, в частности, "олигарх" и "бывший работодатель президента Украины".

Депутат Михаил Папиев (ОПЗЖ) снова раскладывает карточки своих коллег, готов проголосовать в любой момент, а "открыл сезон" мажоритарщик Александр Ковалев, выигравший на самом маленьком округе, набрав лишь 220 голосов избирателей.

Остается загадкой, почему журналисты, которые пришли на вчерашнюю пресс-конференцию к Олегу Сенцова и Александру Кольченко, а также те, кто готовили сюжеты в выпусках новостей на телеканалах, настолько равнодушны не только к их прошлой судьбе, но и не имели такта к их положению в настоящем.

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