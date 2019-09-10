Кражи пасажиров ''Укрзализныци'' могут навредить экологии: указана взаимосвязь

На фоне информации о кражах имущества пассажирами Укрзализныци, руководитель компании Евгений Кравцов предложил заменить классические стеклянные стаканы с подстаканниками на бумажные аналоги, которыми пользуются кафе.

Но с бумажными стаканчиками не все так просто: их нельзя назвать экологической альтернативой многоразовой посуды. Картонная или бумажная посуда покрывается тонким слоем пленки, которая препятствует ее переработке, а сами стаканчики делают из перерабатываемого материала.

Сложно представить, что обычная бумага или картон способны удерживать в себе жидкости. Именно поэтому производители бумажных стаканчиков изнутри покрывают материал полистироловая пленкой или LDPE покрытием, что и делает их водонепроницаемыми. Отдельно и бумага, и пленка – перерабатываемые материалы, однако вместе они усложняют эту задачу, так как пленку перед переработкой необходимо отделить. Даже если это биоразлагаемая пленка, в большинстве случаев она не попадает в нужные условия для распада.

Бумажные стаканчики изготавливаются из первичного сырья, а не переработаного. Это связано с тем, что тонкий шов стакана сталкивается с горячей водой и может выделять вредные вещества, соответственно материал должен быть из первичной целлюлозы.

Поэтому возникает вопрос к Украинской: возможно нужно просто перестать воровать посуду из вагонов и оставить окружающую среду своим потомкам пригодным для жизни.

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