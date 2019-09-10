Надежда Савченко встала на ''Биржу труда'': почему она может остаться без пособия по безработице

Надежда Савченко пожаловалась на то, что не может найти работу, предположив, что это связано с выдвинутыми против нее уголовными обвинениями.

Так, герой Украины и бывший народный депутат, жалеет, что не может работать по специальности, военным пилотом, отметив, что такие ограничения вызваны тем, что самолеты имеют на вооружении бомбы.

В конце концов, получить и пособие по безработице ей, очевидно, будет не просто. Ведь она является достаточно регулярным гостем политических программ на ТВ-каналах Виктора Медведчука, что может быть расценено как трудозанятость. А еще она возглавляет политическую партию названную в свою честь - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", а значит в деньгах не нуждается.

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