Возвращение домой: незамеченные детали в историческом обмене

Список украинцев, которых Москва отпустила из плена, не был известен до конца, фактически до момента их прибытия в Киев. Однако, почти у каждого украинца было понимание, кто должен быть в списке 11 человек (кроме 24 моряков), тех, кто должен вернуться домой.

Ситуация с теми, кто должен был поехать в Москву - диаметрально противоположная; кроме российского шпиона-пропагандиста Кирилла Вышинского в Россию мог отправиться кто угодно. В сети даже начали шутить, что это могут быть даже Медведчук с Шуфричем.

Немногочисленные украинские СМИ, все же обнародовали список "на Россию", ограничившись указанием имен и фамилий, а также датой их рождения.

Однако продолжали называть их "российнами", хотя там были не только граждане России, но Украины и даже Молдовы.

Среди журналистов распространялась информация о том, что для России, в этом обмене был даже более важен бывший помощник и переводчик Владимира Гройсмана - Станислав Ежов, который был обвинен в государственной измене, и вся история с Владимиром Цемахом была разыграна как операция прикрытия, чтобы все внимание уделяли свидетелю (или соучастнику) атаки на малайзийский Боинг рейса МН-17.

В сеть слили инсайдерское видео возвращения украинских пленных домой, которые опубликовал в Фейсбуке Евгений Прокопишин, поведение тех, кто вернулся в Украину – заставила многих соотечественников задуматься.

На опубликованном в одной из соцсетей видео четко видно, как украинских граждан встречали в Москве в аэропорту, как когда-то пленных сажали в самолет, как те летели и прибыли в Украину.

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