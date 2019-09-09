Кто вернется в ''Орел и Решка'', зачем рекламируют Фреймут и о чем предупредили Зеленского: обзор новостей украинского ТВ

Горячие новости украинского телевидения, о которых не расскажут другие СМИ, в традиционном обзоре Юлии Крапивиной.

Стало известно на чем держатся рейтинги проекта "Танцы со звездами", какой ТВ-канал знал об увольнении пленных украинцев раньше других, и на каком телеканале сделали предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому?

Мы узнали о том, кто из ведущих вернется в проект "Орел и Решка" в новом сезоне, который этой осенью станет двадцать вторым.

Где телеканал Интер нашел место для рекламы нового проекта с Ольгой Фреймут и Романом Кадеминым "Роман с Ольгой".

А также, ТОП-5 YouTube-каналов программ украинского телевидения от Юлии Крапивин.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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