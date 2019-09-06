"Сказал, что думаю": Чумак рассказал, почему его не зовут на телеканалы Медведчука и почему он три года не общается с Порошенко

Украинский политик, юрист, народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, бывший председатель комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля" Виктор Чумак рассказал о жизни политиков в телевизионных эфирах.

Он рассказал о том, являются ли конфликты политиков в кадре настоящими, как ведут себя политические оппоненты между собой во время рекламных пауз и кто дает деньги за участие в популярных ток-шоу.

Он высказал свое мнение о том, чем закончатся уголовные производства против пятого президента Украины Петра Порошенко и почему остался в должности министра Арсен Аваков.

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