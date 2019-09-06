Возвращение Шустера: что ждет зрителей в новом политическом телесезоне

Савик Шустер возвращается в украинский телеэфир. Уже сегодня на ТРК "Украина" будет премьера обновленной "Свободы слова". Начиная с 21:00 Савелий Шустерис будет соревноваться в категории супертяжей украинского телевидения, однако, "ненормированного эфира" на этот раз у него не получится; если раньше он мог запросто перейти отметку не только в 3 часа, но и 5 часов, то теперь его время ограничено полуночью.

Но легкой прогулки с возвращением аудитории у него вряд ли получится, потому что ему придется соревноваться за зрителя с двумя юмористическими шоу - "Лига смеха" на 1 + 1 и "Дизель шоу" на ICTV. А еще с "МастерШефом" на СТБ.

Мы узнали о том, как будет выглядеть его студия и вспомнили скандалы, которые велись вокруг его программ, которые выходили на пяти украинских телеканалах в предыдущие годы.

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