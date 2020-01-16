Какие психологические эксперименты ставит над зрителями украинское телевидение

Украинские телеканалы, при составлении программной сетки вещания, не считаются с тем, какие программы стоят рядом.

Часто эмоциональное состояние одной программы, не просто не переходит в другую, не дает возможность выйти из состояния сочувствия драме или трагедии, а, как контрастный душ, меняет настроение на диаметрально противоположное. Так, после заявления президента Украины Владимира Зеленского о катастрофе украинского самолета в Иране и гибели людей, телеканал 1+1 ставит, без предупреждений и переходов, даже технического характера (рекламы, анонсов или промо) юмористическую программу "Вечерний квартал".

Не отстает и СТБ, в эфире которого, после программы, которую посвятили убийству малолетней, без какого-либо вывода зрителей из состояния сочувствие трагедии, переключают на яркое шоу Тины Кароль.

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