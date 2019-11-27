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29 ноября • обновлено в 12:23
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Вопросы сексуальности на 1+1: от нелепых шуток до разоблачения шарлатанов

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Сексуальная жизнь на 1+1 бросается из крайности в крайность: от нелепых и пошловатых номеров "Квартала 95", до разоблачительных материалов, которые выводят на чистую воду шарлатанов.

Так, вчера в итоговом выпуске ТСН демонстрировался сюжет, рассказывающий о том, кто и как предлагает "улучшить сексуальную жизнь" как женщин, так и мужчин, предлагая псевдо-научные методики и использует приборы, функции которых вызывают недоумение у медиков, которые объясняют журналистам всю несостоятельность приписываемых им функций.

Однако, стоит помнить, что такие сюжеты имеют и обратную сторону: среди множества людей, которые откажутся от сомнительных "тренировок", найдется не мало и тех, кого критика врачей и специалистов лиш подтолкнет попробовать такое "улучшение сексуальной жизни" на себе.

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