Обнимашки для Авакова: чего может лишиться неприкосновенный министр

Не все депутаты поняли, чего именно их лишили и решили воспользоваться своей "прикосаемостью" по своему, весьма любопытному усмотрению.

"Для выживания человеку нужно, чтобы его обнимали 4 раза в день, 8 раз - для поддержки, и 12 - для личного роста и развития", - утверждала американский психолог Вирджиния Сатир. Учеными многих стран давно доказан факт, что объятия является своеобразным "эликсиром" молодости и долголетия. При телесном контакте вырабатывается гормон, который поднимает настроение.

Дети, выросшие до 7 лет без объятий, могут оказаться неспособными любить других. Из них, как правило, вырастают психопаты, социопаты, то есть люди, находящиеся в разладе с обществом и склонные к антиобщественным поступкам, а также патологически неприспособленные к жизни.

Неприкасаемый министр внутренних дел, как и лишенные неприкосновенности народные депутаты, возможно, наконец-то, спустятся в метро и будут ездить в маршрутках и общественном транспорте. Там парламентарии получат необходимую для принятия здравых решений дозу народной любви, а Арсен Аваков может получить свою ежедневную норму с обнимашек.

И пусть их не беспокоит стоимость билетов в общественном транспорте: для них он все равно бесплатный.

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