Куда уходят ведущие и журналисты 1+1, а также с ТВ-канала Порошенко и что показывают после полуночи на ТРК Украина

Куда уходят ведущие и журналисты 1+1, а также с ТВ-канала Порошенко и что показывают после полуночи на ТРК Украина39 Читать материал на украинском
Почему с 5 канала ушел Руслан Полищук, работавший у Петра Порошенко девять лет и делал программу "Диалоги с Патриархом"? Почему пятого президента Украины больше не интересует религиозная тема?
Почему Даша Счастливая перешла на прямой канал, хотя еще месяца назад журналистка ТСН анонсировала программу "Интимные зоны", которая должны выходить на 1+1? Кому мешала на "плюсах" Даша: Кате Осадчей, Тине Кароль или Соломии Витвицкой?
Что себе может позволить показывать после полуночи ТРК Украина и кто это все должен смотреть?
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