В радиоэфире столицы нет места украиноязычным исполнителям: продюсер ТВ-канала М2 сделал громкое заявление

Продюсер М2 Роман Муха разоблачил украинские радиостанции в нарушении закона Украины в части, в которой они должны придерживаться языковых квот.

По словам музыкального продюсера, он прослушивал ряд FM-станций столицы, но в течение часа не услышал в эфире песен ни одного украиноязычного исполнителя.

8 ноября 2016 вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире Украины. Согласно закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток, в том числе в промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Определен трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно - 25%, 30% и 35%. Квота уменьшена до 25% для радиокомпаний, распространяющих музыкальные произведения, среди которых песни официальными языками ЕС составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток.

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