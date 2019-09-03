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3 сентября • обновлено в 14:49
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Куда пошла TAYANNA: участница шоу "Танцы со звездами" появилась в новом проекте

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Судя по второму прямому эфиру проекта "Танцы со звездами", результат зрительского голосования для пары TAYANNA-Кузьменко стал полной неожиданностью.

Странно, ведь результаты голосований в рейтинговых шоу на 1+1 уже давно вызывают много вопросов из-за их "непредсказуемости" и TAYANNA, как человек опытный, в том числе памятуя свое выступление в шоу "Голос Страны", могла бы и не реагировать столь эмоционально.

Но, вместе с тем, певице нашелся другой проект на том же канале 1+1, "новизну" которого мы попросили "прокомментировать" Леонида Кучму, как человека, пусть и косвенно, но не чужого для телевизионного бизнеса.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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