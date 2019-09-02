Почему Зеленский уступил Варшаве: названы причины

Журналист, выпускающий редактор программы "О, Крапивина!" Александр Войт объяснил, почему результаты визита президента Украины Владимира Зеленского рано называть прорывом в украино-польских отношениях.

По его мнению, Польша использует сугубо экономические средства политического давления на Украину, которые невыгодны конце концов и самой Польши, однако, это дает возможность Варшаве получить желаемый результат накануне парламентских выборов. Так, снятие ограничений на грузовые перевозки по территории Польши, стало возможным после уступок Зеленского в вопросе о снятии моратория на эксгумацию польских захоронений на территории Украины.

Он напомнил, что введение этого моратория в 2017 году было вынужденным ответным шагом на разрушение монумента в селе Грушовичи за два дня до 70 годовщины операции "Висла".

Говорить сегодня о взаимопонимании, по его словам, трудно, ведь в тот момент, когда президенты Польши и Украины встречались в Варшаве, электричка Жешув-Перемышль "украсила" карта с "польским" Львовом, Луцком, Ровно. Это та самая електирчка, которой украинцы добираются от границы до столицы Подкарпатского воеводства чтобы отправиться дальше вглубь Польши.

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