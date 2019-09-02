Режиссер фильма о Стусе расскрыл детали будущей премьеры

Режиссер документального фильма о Василия Стуса Александр Авшаров, рассказал о том, как идет работа над фильмом и ожидает ли он судебных исков от Виктора Медведчука.

Авшаров, который ушел с телеканала ZiK еще в июле этого года, рассказал, что их фильм - это попытка рассказать о легендарном поэте, патриоте и диссиденте не как о монументальной фигуре, а о его жизни отца, мужа и человека. В этом, по словам режиссера, им помог сын поэта Дмитрий, который изменил свое негативное отношение к съемочной группе после того, как ему рассказали об идее фильма и который принимал активное участие в работе над этой документальной лентой, премьера которой ожидается осенью этого года .

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