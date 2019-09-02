Реалити-шоу, участие в котором угрожает жизни и здоровью: новый сезон "Взвешенные и счастливые" стартует на СТБ

29 августа на СТБ стартовал девятый сезон проекта "Взвешенные и счастливые", где участники, по замыслу сценаристов телеканала, будут бороться не только с лишним весом, но и за возможность построить отношения.

Как заканчиваются построенные отношения на проекте, участники которого надеялись на долгую счастливую жизнь, стоит напомнить отдельно. В мае 2015 всех, кто следит за телепроектом "Взвешенные и счастливые", потрясла новость; от инсульта умер участник третьего сезона Илья Яковлев. Мужчина пришел на шоу с весом 147 кг и в кратчайшие сроки похудел на 48 кг. Хотя Илья и не победил, но встретил на проекте свою любовь – Наталью Москаленко. В апреля 2014 года пара поженилась, а через год Ильи не стало.

Это не единичный случай, который имел для участников шоу трагический финал. За несколько месяцев после смерти Ильи, в сентябре 2015, умер 52-летний Игорь Пашинский – самый крупный участник пятого сезона проекта "Взвешенные и счастливые", который за 4 месяца сбросил 51 кг. Через полтора месяца после окончания шоу мужчине внезапно стало плохо, его госпитализировали с язвенным кровотечением. Вскоре выяснилось, что таким образом у него начался обширный инфаркт, а неправильно назначенное лечение только ухудшило диагноз.

В конце января 2017 стало известно о смерти участницы третьего сезона шоу "Взвешенные и счастливые" Евгении Мостовенко. В социальных сетях сообщают, что женщина умерла от кровоизлияния в мозг. Между тем в сети заговорили о том, что, возможно, именно интенсивное похудение в рекордно короткие сроки могло негативно повлиять на состояние здоровья Евгении, ведь она не единственная участница проекта "Взвешенные и счастливые", которая умерла за последние пару лет.

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