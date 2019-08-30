Как правильно проводить лето: раскрыты секреты успешного завершения сезона

У каждого из нас, на каждое время года есть определенный список того, что нужно непременно сделать. Однако, успеха в этом направлении достигают единицы.

Остальные, и ведущая утреннего шоу Юлия Крапивина частности, вынуждены, подводя итоги лета, говорить не столько о том, что удалось сделать, сколько о том, что из запланированного переходит на следующий год, а уже не осуществится.

Поэтому, одним из главных факторов того, как не впасть в депрессию от собственной неорганизованности, является признание и принятие того, что так и осталось в мечтах и ответить на два главных вопроса: а хотели ли вы этого на самом деле и не можете ли вы развлечься по-другому.

Но главное, оставаться собой, оставаться свободным, как это умеют даже президенты сверхдержав. Например, президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

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