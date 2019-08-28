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Кто эти люди: чего не говорят про первый эфир шоу ''Танцы со звездами''

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Именно этот вопрос, "кто эти люди?", можно отнести к большинству участников нового сезона популярного шоу "Танцы со звездами", который стартовал на 1+1.

Отбор судей в этом, шестом сезоне танцевального шоу доказал, что у звезды хореографии меньше пафоса, чем у звезды украинского балета, о существовании которой большинство украинцев узнали только на проекте.

Попытались определить по количеству просмотров видео на сервисе видео-хостинга YouTube - кто является лидером, а кто аутсайдером в этом сезоне. Рассказываем, кто получил статус "главного шутника" и "главного мачо" проекта, а также, для чего вспомнили о существовании хореографа Владимира Зеленского.

Мы расскажем о неуместных шутках Юрия Горбунова, кого и для чего называют "украинской Моникой Беллуччи" и как распределялись квоты на звезд, которые привлекались к участию в проекте.

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