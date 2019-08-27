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Кто виноват: найдена причина ''непарламентской'' лексики Андрея Богдана

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Вадим Рабинович пожаловался, что фракции ОПЗЖ ( "Оппозиционная платформа - За жизнь") предложили возглавить комитет по вопросам свободы слова, но отметил, что комитету предоставили "обрезанные полномочия", из-за чего у него стали "отсутствовать функции".

Где в Украине любят картонного Владимира Зеленского под шашлыки? Куда "Студия" Квартал-95" поехала на фестиваль, который был назван в их честь и как должен ответить Олег Ляшко на "шутки" в свой адрес?

Кто виноват в том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан использует лексику, которая не приветствуется в публичной политике?

Важные новости, о которых расскажут на других телеканалах Украины.

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