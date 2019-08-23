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День Независимости на ТВ: будет много ''шуток'' и мало Украины

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Очень странным оказались программы украинских телеканалов, которые вещатели подготовили для своих зрителей: много юмора и программ собственного производства, а также американских фильмов и сериалов. И очень мало Украины

1+1 более чем половину праздничного эфира отдал под программы производства "Студии" Квартал-95 ", СТБ надеется порадовать"МастерШефом ", а "Новый" - "Заробитчанами" и шоу "Кто сверху?".

Среди игрового кино как "украинскими" с натяжкой можно определить только два показа - "Свадьба в Малиновке", где Украина пердставлена во времена Гражданской войны, в которой побеждают большевики. А также "Крепостная", которая демонстрирует крайне искаженную картину действительности, которая была присуща Украине XIX в.

И единственное, за что можно поблагодарить "Новый", это за демонстрацию, возможно, лучшего ситкома всех времен - сериала "Друзья".

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