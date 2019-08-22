Журналист-нарушитель украинских законов собирается работать в Украине

В понедельник российский журналист Илья Жегулев, который работал в изданиях "Медуза" и Forbes, заявил о своем переезде в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Жегулева, в Украине он будет работать в агентстве Reuters, в должности корреспондента-расследователя.

"Причин несколько. Личные причины (жене предложили работу мечты) наложились на желание рискнуть, попробовать что-то кардинально новое", - пишет Жегулев. Журналист также заявил о том, что начнет учить украинский язык. При этом, однако, в своем посте он не смог определиться с выбором написания "в Украине" или "на Украине", и написал, что едет "в Киев".

На пути, в реализации этих планов, ему должно стать преградой его открытое пренебрежение украинскими законами, нарушение которых он объясняет "редакционным заданием".

5 августа 2015, в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" он рассказывал не только о том, как встречался с представителями оккупационной власти, но и признался в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Сейчас он говорит о том, что трехлетний запрет на въезд он выдержал и теперь не видит препятствий для въезда в Украину.

Его сожалений и извинений за незаконное пересечение украинской границы, в сети интернет найти не удалось.

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