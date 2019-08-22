Как французские режиссеры снимают кино за деньги украинских налогоплательщиков

Сегодня выходит в прокат фильм "Полина и тайна киностудии", который стал совместным производством Film.ua и французов с Wild Tribe Films и в котором одну из главных ролей сыграл легендарный Жан Рено.

Как отмечается (и учитывая вовлеченный актерский состав) основным языком производства фильма был французский, а украинский имел маленькой процент. Поэтому, вся французская речь была дублирована.

Кино, которое просто снималось в Украине, где режиссер, сценаристы, оператор - французы. Где играют французские актеры и главный язык - французский, а украинский - дублированная - это и есть "украинский национальный фильм"?

И теперь вопрос: были основания предоставлять фильму статус "национального кино", которое финансируется за счет государства?

Госкино дало 20% бюджета для этого фильма (более 10 млн. грн.) Опять же, Госкино выделяет деньги на "национальное кино". Вопрос к юристам: соответствовало ли решение Госкино о предоставлении статуса "национального фильма" всем требованиям, которые описаны в ст. 10 закона Украины "О кинематографии"?

Или он стал таким, "соответствующим" из-за того, что роль главной героини исполнила Полина Печененко - внучка председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко?

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