Мы все опять не так поняли: очередные несколько вопросов по финансированию украинского кино

Мы неоднократно уже поднимали тему финансирования украинского кино со стороны государства и сегодня у нас очередная порция вопросов к Госкино и Филиппу Ильенко.

Сегодня мы решили посчитать все фильмы, которые вышли в прокат и были созданы при поддержке Госкино, о которые учреждение городо представило в отчете за 2014-2019 гг. Мы понимаем, что процесс кинопроизводства дело не торопливое и на это требуется определенное время. Иногда художники не укладываются и в один год. Поэтому, будем снисходительными и будем считать не за весь период, а с 2015 по 2018 год, когда и деньги пришли, и производство имело бы закончиться.

И оказывается, что фильмов, которые были профинансированы Госкино и вышли в прокат в этот период оказалось 44. Хотя Госкино отчитывается, что создано было за тот же период, при поддержке Госкино 141 ленты. Нам не удалось выяснить, что в презентации означает слово "создано", потому что если добавить все 65 фильмов, которые находились в производстве по состоянию на январь 2019 были профинансированы за бюджетные средства, остается вопрос – какая судьба 32 фильмов? Где их можно посмотреть? В кинотеатрах, интернет-площадках или пиратских видеосалонах?

Хотя, учитывая подготовку презентации и описания работ, мы не исключаем, что оно было создано именно таким образом, чтобы придирчивым журналистам всегда была возможность ответить "вы все не так поняли".

Жаль. Потому что мы пересмотрели сайт Польского института кино (аналог Госкино в соседней стране) и там вопросов или недоразумений у нас не возникло.

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