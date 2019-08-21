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Русские идут: что остается украинского в украинских телесериалах

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Все, что вам нужно знать об украинском сериальном производстве на украинском телевидении содержится в информации о телесериале, который выходит на ТРК "Украина".

Режиссером сериала "Отдай мою мечту", который адаптирован с корейского сериала, является уроженец Тулы Дмитрий Матов, который снимал сериалы о киллерах для российского телеканала НТВ. Для участия он пригласил российских актеров Олега Гааса актера МТХ им. Чехова, который регулярно снимается в Украине и Анастасию Иванову из Волгограда, которая была замечена в сериале "Универ".

И, конечно, таких актеров приходится дублировать на украинский, что и делает этот телепродукт национальным.

Кстати, российские киноресурсы в сети интернет отмечают, что продукт все же не чисто украинский, а является общим производством с Россией.

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