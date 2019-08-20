Богатые жены нищих депутатов: на кого переписывают состояния украинские политики

Совет "переписать дом на кота", который был распространенным в Украине 7 лет назад, не находит должного отклика в сердцах украинских чиновников. Они практикуют менее радикальные, но более рискованные методы.

Переписать состояние, имущество, недвижимость и элитные авто на жену, это не какое-то чрезвычайное происшествие для украинского политика. Более экстравагантными является перепись всего "движимого и недвижимого" на тещу. Здесь уже нужно быть уверенным, что от тебя не уйдет не только жена, но и ее мать.

Куда более прагматичном на этом фоне выглядит передача бизнеса по наследству детям, которые, тем более, все как один оказываются успешными бизнесменами, которые платят своим родителям немалые средства за аренду по пользованию их же недвижимостью.

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