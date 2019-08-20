Чем хотят удивить зрителей украинские ТВ-каналы в новом телесезоне

Украинские телеканалы, готовясь к новому сезону, делают все, чтобы удивить и поразить своих преданных почитателей, а возможно и переманить аудиторию с телеканалов-конкурентов.

Однако, попытку "Интера" привлечь к работе в новом проекте Ольгу Фреймут, судя по комментариям, которые оставили на странице телеканала пользователи соцсети Facebook, не оценили.

Судя по описанию, новое ток-шоу с Ольгой Фреймут и Романом Кадеминым, на "Интере" хотят обсудить важные отношения, которые складываются в жизни между мужчиной и женщиной и считают, что для обоих телеведущих работа в таком проекте – новый опыт.

Иногда кажется, что Ольга Фреймут готова набираться опыта если не до бесконечности, то до тех пор, пока еще существуют в украине те ТВ-каналы, на которых она еще не работала.

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