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Мы уже забыли: кем был генеральный продюсер 1+1 20 лет назад

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В продолжении ретро-эфира, мы вспомнили, каких высот добились некоторые телевизионные ведущие и журналисты.

Оказывается, что журналистику можно сочетать с законотворчеством, дипломатией и международными отношениями, претендовать на управление коммунальным хозяйством столицы, решать, каким телеканалам быть в украинском эфире, а каким не стоит, и даже заниматься вопросами гражданской авиации на международном уровне.

Как выяснилось, что критериев, для достижения такого успеха, несколько. Важно с отличием закончить Институт журналистики киевского университета им. Тараса Шевченко и 20 лет назад работать вместе с Александром Ткаченко.

Практически 100-процентный успех ожидает тех, кто мог совместить в себе эти два исходных условия.

Мы нашли этих счастливчиков и рассказываем, чем они сейчас занимаются.

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