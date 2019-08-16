''Убийство или изнасилование бывших проституток полиция может оставить без расследования'': общественная активистка

По неофициальным данным только в Киеве работают около 30 000 работниц коммерческого секса, но точной статистики нет. Однако, любой поисковый сервис предоставит огромный перечень учреждений, оказывающих услуги эротического массажа.

Украинцы в основном готовы не замечать проблем в отсутствии легализации проституции, мотивируя это "православностью страны", забывая, что Украина, все же, светское государство. Они, почему-то называют проституцию "самым страшным грехом", предоставляя ей сомнительное "превосходство" перед другими не только грехами, но и преступлениями, которые влияют не на жизнь отдельного лица, а иногда на будущее страны.

В 2015 году в Верховную Раду уже подавался законопроект о легализации проституции, который позже был отозван его автором, депутатом Андреем Немировский, поскольку, по его мнению, государство к этому еще не готова. По словам Немировского, проституция может пополнять госбюджет даже больше, чем "Укрзализныця". Неофициальный доход от проституции достигает миллиардов гривен.

Большая часть работников индустрии выступает за легализацию. Они готовы платить налоги и проходить медосмотры. Но, отсутствие признания проституции, как профессии, несет и большие риски для жизни "девушек по вызову". Даже тогда, когда они уже покинули этот бизнес.

Об этом в эфире шоу "О, Крапивина!" поговорили с Алиной Сарнацкой, бывшей проституткой, а ныне общественной активисткой.

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