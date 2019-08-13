Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Украинское кино: без каких фильмов не было бы рекордов прошлого года

149 Читать материал на украинском

Вчерашний разговор с председателем Госкино Филиппом Ильенко, о будущем украинского кино, каким его видят в госучреждении, оставил больше вопросов, чем ответов.

К сожалению, услышать их в прямом эфире Юлии Крапивиной не удалось, но от того эти вопросы не исчезают. Что происходит с вопросами без ответов, наверняка знают многие: они порождают новые и новые вопросы, которые приводят, не всегда к радужным и позитивным выводам.

Кто и какие фильмы зарабатывают деньги в украинском кино, достижениями которого очень гордятся в Госкино? Какие украинские фильмы привели зрителей в кинотеатры и без каких работ говорить о рекордах в украинском кинопроизводстве за 2018 не пришлось бы.

На какие вопросы не удалось услышать ответов Филиппа Ильенко можно увидеть здесь.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.

Темы
О, Крапивина! Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...