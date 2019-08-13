Украинское кино: без каких фильмов не было бы рекордов прошлого года

Вчерашний разговор с председателем Госкино Филиппом Ильенко, о будущем украинского кино, каким его видят в госучреждении, оставил больше вопросов, чем ответов.

К сожалению, услышать их в прямом эфире Юлии Крапивиной не удалось, но от того эти вопросы не исчезают. Что происходит с вопросами без ответов, наверняка знают многие: они порождают новые и новые вопросы, которые приводят, не всегда к радужным и позитивным выводам.

Кто и какие фильмы зарабатывают деньги в украинском кино, достижениями которого очень гордятся в Госкино? Какие украинские фильмы привели зрителей в кинотеатры и без каких работ говорить о рекордах в украинском кинопроизводстве за 2018 не пришлось бы.

На какие вопросы не удалось услышать ответов Филиппа Ильенко можно увидеть здесь.

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