Главный герой выпусков украинских новостей - арбуз

Как правильно покупать, нарезать и есть арбуз, где растут арбузы, какие они бывают, и когда вызревают: украинское телевидение проводит "просветительскую" работу среди украинцев так, как-будто арбузов до того они и не видели никогда в своей жизни.

Ведущие и журналистка "Завтрака с 1+1" 8 минут выкручивались, как могли, но все-таки провели гендерное распределение между арбузами, а начало сюжета создали таким, что он бы лучше подошел для фильмов ужасов.

Как правильно резать арбуз - от Эксперт Наталья Донская дала мастер-класс, как правильно резать арбуз, другой эксперт, Наталья Самойленко, рассказала, как есть арбуз, чтобы не отравиться.

Но наиболее "креативным" оказался телеканал НТН: они смогли рассказать все о арбузы не выходя из студии, показывая его только на картинках.

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