Воскресенье на украинском ТВ: ужасы, катастрофы и Путин

Воскресные новости ведущие украинские телеканалы делают все, чтобы зрители не расслаблялись перед новой рабочей неделей и понимали - мир ужасен!

ТСН (1+1) настолько обленились, что даже дает фору всем остальным лентяям. То, о чем вам Юлия Крапивина рассказала еще во вторник, ТСН сообщает только в воскресенье. Для тех кто в танке и еще не знает кто такой Эрвин Миден посмотрите у нас на сайте Обозреватель : даже по скайпу можно сделать более информативным общение с достойными представителями украинской земли.

Упало, обвалилось, раздавило, затопило. После просмотра остальных сюжетов ТСН понимаешь, что с таким подбором новостей они скоро отберут весь хлеб у Константина Стогния и программы Криминал, что выходит на ICTV.

Кстати, ICTV, как и 1+1 не удержались и показали лицо Росиии с "рейтингом популярности" в 30%. Для чего показывали пребывание кремлевского чудовища в захваченном Крыму, не понятно до сих пор, хотя на ICTV и так существует очень много программ, в которых приписывают Владимиру Путину сверхчеловеческие свойства.

А вот кого можно поблагодарить, так это ТРК УКРАИНА за сюжет, на который не хватило сил у ТСН. Что нашли на морских курортах? Нет, холеры конечно нет, но есть кишечная палочка, и то, об этом знают только в местной лаборатории и те, кто посмотрел выпуск на ТРК Украина.

Главная рекомендация, когда будете купаться - рта закройте.

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