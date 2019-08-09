''Есть чему поучится'': медиа-эксперт объяснил успех украинского сериала в Польше

Медиа-эксперт, польский журналист Марек Серант объяснил успех украинского сериала "Крепостная" (производства StarLight Films и Film.UA) в Польше, любовью наших соседей к историческим костюмированным телепостановкам.

По его убеждению, сериал, который демонстрировался в Украине на ТВ-канале СТБ а в Польше на TVP1, поляки воспринимали как "Рабыню Изауру" или мини-сериал "Север и Юг", в котором рассказывалась история Гражданской войны в США в 1861-1865 гг. Для польского зрителя, по словам эксперта, главной составляющей является не историческое соответствие фактам, изложенным в кино и телефильмах. Главным является возможность увидеть то историческое время, в котором они не жили.

Он отметил, что художественная составляющая нынешнего кинопроизводства для телевидения в Украине является достаточно высокой, которую поляки могли бы перенять. Вместе с тем он отметил, что репортерская работа, как журналистов, так и операторов, в Польше на сегодня профессиональнее украинской.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!