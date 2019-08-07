Уже третий день украинская служба "Голоса Америки" продолжает разоблачать президента Украины во лжи или в тотальной неосведомленности.

Так, по информации американских журналистов, 17 июля компания Signal Group Consulting, LLC согласно американскому законодательству подала в Минюст США отчет о проделанной работе в пользу Владимира Зеленского, в котором говорилось об услугах, которые компания предоставляла Зеленскому во время второго тура президентских выборов, между 3 апреля и 21 мая. Стороны контракта – Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский – Слуга Народу, при посредничестве Маркуса Коэна" указали, что главной целью сотрудничества является "поднятие имиджа" кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Журналисты из "Голоса Америки" напомнили о тех возражения, которые высказывал Зеленский в комментариях.

Маркус Коэн, в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC фигурирует как представитель интересов Владимира Зеленского в Вашингтоне, не зарегистрированный в США и также не имеющего офиса по украинскому адресу, указанному в документе. Журналисты "Голоса Америки" проверили, существует ли офис Коэна по указанному в отчете адресу – "Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр" Олимпийский ", 2 этаж".

А мы вспомнили, что что-то очень привлекает президента Украины в главной спортивной арене.

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