Россия может устроить второй Чернобыль в Арктике

Томас Нильсен, редактор газеты "Наблюдатель Баренцева", находящуюся в норвежском городе Киркенес, подсчитал, что до 2035 г.. российское арктическое пространство "будет крупнейшими ядерными водами планеты".

Плавающие атомные электростанции могут сыграть в этом определенную роль. В то время, как планы по энергетическому покорению океана существовали поколениями, а США разместили небольшой ядерный реактор на борту баржи в зоне Панамского канала в 1960-70-х годах, они массово никогда не выпускались. А "Росатом", государственная российская компания по ядерной энергетике, надеется изменить это положение вещей и продать индивидуальные плавающие атомные электростанции странам всего мира. "Росатом" заявил, что, среди прочих, подписал соглашение о разработке проекта для изучения возможности строительства плавающей атомной электростанции для Судана.

В бизнес-плане "Росатома" проект российской плавучей атомной теплоэлектростанции, разработанный ОКБМ им. Африкантова, является частью такой торгового предложения. Платформа, недавно окрашенная блестящим белым цветом и отчеканенным логотипом энергетического агентства; это дорогой пилотный проект с некоторыми экстравагантными развлечениями, включая спортзал, бассейн и бар (без алкоголя) для членов экипажа.

"Академик Ломоносов", на создание которого ушло более десяти лет, имеет на борту два ядерных реактора КЛТ-40С, аналогичные тем, которые используются на российских атомных ледоколах. Реакторы используют низкообогащенный уран и способны производить 70 МВт электроэнергии, "Росатом" оценивает как достаточную для 100 000 домов. В российском предприятии также утверждают, что платформа является "практически нерушимой" и способна противостоять столкновением с айсбергами и ударам семиметровой волны.

Международная экологическая организация Greenpeace ( "Гринпис") назвала проект "ядерным Титаником" и "Чернобылем на льду", в то время, когда популярный минисериал от HBO "Чернобыль" привлек внимание к угрозе ядерных аварий, драматизируя ядерную катастрофу 1986 года. Соседние страны, включая Норвегию, успешно лоббировали "Росатом" не загружать ядерное топливо на платформу, пока она не будет отведена от границ.

Чиновникам "Росатома" заметно надоедали сравнениями с предыдущими ядерными авариями, поэтому они стали утверждать, что на Чернобыльской АЭС использовались гораздо большие реакторы другого типа, а ядерную технологию на борту "Академика Ломоносова" уже использовали на российском флоте и атомоходах.

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