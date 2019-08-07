Провокации в Станице Луганской: ''омбудсмена ЛНР'' выдал московский акцент

Вчера, главари так называемой "ЛНР" открыто пролезли в Станицу Луганскую и бросались на журналистов, заявляя: "Это наше!"

Провокация, которую устроили в районе Станично-Луганского контрольно-пропускного пункта представители террористической "ЛНР" - "министр иностранных дел" Владислав Дейнеко и "омбудсмен" Ольга Копцева, началась с незаконного пересечения линии разграничения.

Они начали трактовать Минские договоренности по-своему. Так, главари террористической организации считают, что в состав фейкового формирования должно войти не только весь Станично-Луганский район, но и город Счастье, ныне находящийся под контролем украинской власти.

Во время просмотра репортажа голову не покидало два вопроса: какие права человека вообще существуют в "ЛНР" и откуда такое выразительное московское произношение у человека, который называет украинскую землю "своей"?

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!