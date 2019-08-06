Турецкие уроки для Зеленского: что нужно знать президенту Украины отправляясь к Эрдогану

На официальном сайте президента Украины указано, что Владимир Зеленский будет находиться 7-8 августа с официальным визитом в Турцию.

Мы, исключительно с благими намерениями, решили сделать несколько напоминаний для главы украинского государства.

Первых, это не стоит спешить надевать красные купальные трусы: вы приехали с официальным визитом, а не на All inclusive. Вторых, не нужно копировать турецкий акцент; радикальные турки шуток не понимают. Неплохой идеей было бы оставить Андрея Богдана в Киеве, а жену Елену взять с собой. Не перепутай, -те! Пусть все наконец узнают, что вы самостоятельный сорокалетний мужчина.

Меньше говорите о Путине, потому что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на него аллергия. Кстати, он не признает аннексию Крыма, не спрашивайте об Азербайджане и Армении - тема конфликтная. Не хвастайтесь своим рейтингом, будьте тактичны и не надо шуток о турецких курортах.

И еще, вам рассказали, какой город является столицей Турции?

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram