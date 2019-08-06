Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Украине нужно 15-20 лет: историк дал положительный прогноз развития Украинского государства

40 Читать материал на украинском

Как превратить экскурсию по городу из формального перечисления исторических фактов многостолетней истории города, на остроумную и познавательную прогулку, которая запомнится на всю жизнь?

Ответ на этот вопрос нашел черниговский потомственный историк и ученый Эрвин Миден, короткие видео с экскурсиями которого просматривают тысячи пользователей социальных сетей. Историк назвал пять исторических мифов, которые передались Украине по наследству от советской историографии, которые сегодня разделяют украинцев.

Он рассказал, откуда появилось у молодого человека жажда к изучению украинской старины, о своих первых экскурсиях, которые проводил еще в детстве, называя их "историческим волонтерством" и сколько времени нужно украинцам для того, чтобы они могли доказать, что Украинская держава состоялась.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости