Секрет Полишинеля: почему украинские телеканалы предпочетают не рассказывать новости своих владельцев

Безусловным плюсом украинского телевидения есть то, что оно не перестает, практически в ежедневном режиме, подбрасывать новости для обсуждения. Минус в том, что эти обсуждаемые новости касаются самих ТВ-каналов.

Старые или заимствованные форматы шоу, поиски новых визуальных решений, размеры студий и дорогая графика лишают большинство ведущих телевещателей страны главного – темы для разговора со зрителем, которая могла бы стать в дальнейшем пищей для размышлений. Как журналистов, так и зрителей. А возможно и героев (или антигероев) телесюжетов.

Мы попытались найти в эфирах главных телеканалов сюжеты или информацию о спорных или скандальных событиях из жизни владельцев этих самых телеканалов. Оказалось - тщетно. Например, для Интера не существует экологической катастрофы на севере Крыма из-за предприятий Дмитрия Фирташа, а 1+1 не рассказывает о скандалах с авиакомпанией МАУ.

Как нам кажется, странная позиция: когда все вокруг говорят о твоей проблеме кроме тебя самого, проблема не исчезнет, а окружающие о ней не забудут. Кажется, что никто из руководителей украинских телеканалов не знает, что такое "секрет Полишинеля".

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