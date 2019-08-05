Хозяин императивного мандата: кто реально будет решать судьбу народного депутата

Императивный мандат - правило, согласно которому депутат представительного органа власти связан наказами избирателей и в течение всей своей деятельности ответственен перед ними. При этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей.

В государствах либеральной демократии императивный мандат, как правило, не применяется из-за его противоречия принципу национального представительства. Императивный мандат применялся во Франции при выборах депутатов Генеральных штатов еще в 1789 году, во времена правления Людовика XVI. Сейчас в большинстве стран мира императивный мандат отсутствует, декларируется, что депутат руководствуется только совестью и своими внутренними убеждениями, а процедура отзыва депутата отсутствует.

Одним из исключений является императивный мандат в одной из палат парламента Германии - Бундесрате, который формируется не избирателями, а правительствами земель федерации: депутаты обязаны следовать рекомендациям своих правительств.

Кроме того, использование императивного мандата невозможно при пропорциональной избирательной системе: избиратели голосуют по партийным спискам, так связать какого-то одного депутата личной ответственностью не представляется возможным. Вообще история не знает случая, когда депутат любого уровня был отозван своими избирателями, хотя попытки такие были.

Какие последствия могут ожидать парламентаризм в Украине из-за введения в действие процедуры отзыва народных депутатов, станет ли это средством политического влияния, и какую реакцию это может вызвать в Европе рассказал Денис Рыбачок, аналитик Комитета избирателей Украины.

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