Фокус-покус: что происходило в украинской политике, пока все обсуждали ''отставку'' Андрея Богдана

Что происходило в то время, как при активном участии СМИ социальные сети обсуждали отставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, которой не было?

Сайт украинской службы "Голоса Америки" опубликовал документы о том, что Владимир Зеленский нанимал лоббистов для формирования имиджа в США. Согласно документам, которые разместил сайт, лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила для Зеленского, который отрицал, что нанимал лоббистов.

Судья Печерского суда Сергей Вовк принял решение в деле о защите чести и достоинства, благодаря которому Андрей Портнов (бывший советник Виктора Януковича и заместитель главы Администрации президента-беглеца) получит из госбюджета 7 млн грн. Кто такой этот судья Сергей Вовк и какими еще решениями он известен напоминает в материале Слидство.Инфо

Ну и конечно эпопея между Андреем Богданом и Виталием Кличко, которые "обменивались мемасиками" и начали борьбу за Киев: кто кому предлагал взятки, кто подал в НАБУ, почему мэр Киева ездил к адвокату Трампа.

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