Успеть за 51 секунду: как украинские ТВ-каналы ''освещали'' липовую отставку Андрея Богдана

Фейк государственного масштаба: Андрей Богдан остается управлять Офисом президента. Заявления на увольнение - без даты - написали все люди из окружения Владимира Зеленского при приеме на работу. Так президент прокомментировал новость о якобы отставке руководителя его Офиса. Ряд СМИ накануне обнародовала фото заявления Богдана "по собственному желанию". Кто за этим стоит – выясняла ТСН.

Однако, вывод, который напрашивался сам собой, который можно лаконично вложить в фразу Михаила Чечетов, которая уже стала крылатой в украинской политике и медиа: "Развели, как котят!".

Остальные телеканалы решили, что уделять много внимания тому, кто и для чего создал и распространял этот фейк - не стоит эфирного времени. ТРК "Украина" и ICTV уделило этому событию 51 секунду в информационных выпусках. А на телеканале Интер решили, что и этого много и ограничились сообщением в 42 секунды.

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